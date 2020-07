Il nuovo meraviglioso Yacht di Rafa Nadal

La passione di Rafa Nadal per il mare è cosa risaputa. Da buon isolano e amante delle sue Baleari, il super campione iberico appena può “scappa in mare”, al rifugio da occhi indiscreti, pronto a rilassarsi cullato dalle onde. Negli anni – visti i suoi enormi guadagni – si è tolto lo sfizio di provare varie imbarcazioni di grande livello. L’ultimo acquisto è stato oggetto di un bellissimo reportage fotografico, in cui Rafa posa a bordo del suo nuovo gioiello, il modello di punta della Sunreef Yachts.

Il modernissimo catamarano “80 Sunreef Power Great White” è una meraviglia capace di ospitare 8 ospiti nelle lussuose 4 cabine. Lo scafo di dritta ospita la suite del proprietario, una delle cabine degli ospiti dello yacht e i quartieri dell’equipaggio. Con generoso spazio abitativo, la cabina armatoriale dispone di una cabina armadio enorme, divano, TV a soffitto ribaltabile sopra il letto matrimoniale e balcone privato apribile. Lo scafo ospita altre due cabine spaziose e la cucina del catamarano.

Uno dei punti di forza dell’imbarcazione è il salone, pieno di luce con due divani lounge di grandi dimensioni accanto al pozzetto di poppa, uno spazio da pranzo per 8 a prua e due TV da 77. Un ulteriore angolo relax è stato allestito accanto all’ingresso della terrazza di prua.

La cabina di pilotaggio di poppa del catamarano offre un eccezionale spazio da pranzo all’aperto ben protetto da sole e vento, dotato di TV resistente alle intemperie. Sotto l’ampio divano, il garage di poppa di Great White nasconde un grande jet-ski e una selezione di giochi d’acqua insieme a una stazione di rifornimento. Un’ampia piattaforma idraulica è installata per trasportare il tender dello yacht e offrire un ulteriore posto per prendere il sole accanto all’acqua.

Il flybridge offre agli ospiti un salone esterno disposto in accoglienti aree salotto, un bar, grandi prendisole e una TV pop-up. La propulsione di Great White è garantita da due motori da 1200 HP che consentono una velocità massima di 23 nodi e una velocità di crociera di 16 nodi.

Un catamarano bellissimo, dalla linea “aggressiva” e moderna, consegnato al campione iberico ad inizio giugno nella sua Maiorca. Il costo? L’armatore non l’ha comunicato, visto che Rafa ha personalizzato la barca con vari optional. Si parla di oltre 5 milioni di dollari (di listino) per questa meraviglia, extra esclusi. Beato lui… Buon mare Rafa!

Ecco il video della lussuosa imbarcazione

Marco Mazzoni