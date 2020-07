Rusedski: “Il tennis è uno degli sport più sicuri. Non c’è motivo per non giocare”

Greg Rusedski ha parlato della sua visione del futuro del tennis e ammette di non comprendere le polemiche relative al ritorno del tennis.

“Solo il golf può essere uno sport più sicuro del tennis, riguardo la trasmissione del virus. Ogni volta che si giochera’ senza la presenza del pubblico, non vedo perché non si dovrebbero disputare i tornei di tennis. Inoltre, penso che si otterrebbe una grande presenza di pubblico televisivo, ed è anche un’opportunità per molte persone di appassionarsi al nostro sport”.

Ricordiamo che nelle ultime ore è emersa la possibilità che il primo torneo ATP post pandemia possa essere annullato a causa del coronavirus.