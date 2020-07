Jannik Sinner dubbioso sugli Us Open ed è ancora indeciso se andare o meno

Jannik Sinner, il più giovane membro della top 100, a soli 18 anni, ha dimostrato negli ultimi giorni nei tornei di esibizione a Berlino di essere pronto per il ritorno del tennis e di aver lavorato bene durante la pausa.

L’italiano ha perso solo con Dominic Thiem in entrambi i mini-tornei – su erba e su campo veloce – e sembra in buone condizioni per lottare per un buon risultato agli US Open, solo che ancora non sa se lo farà. “La mia presenza agli US Open dipende non solo dalle restrizioni di viaggio, ma anche dall’eventuale necessità di quarantena al ritorno in Europa dagli Stati Uniti. Se sarò costretto, resterò qui. Ci sono alcuni Challenger in Europa su campi dove posso giocare e poi preparerò il Roland Garros”.