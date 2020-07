Il nuovo ranking aiuta Nadal? Novak Djokovic ribatte: “È stata una decisione di tutti”.

L’ATP ha annunciato questa settimana un nuovo sistema di classifica fino alla fine della stagione, che protegge essenzialmente coloro che non vogliono competere fino alla fine del 2020. Entro il 31 dicembre di quest’anno la classifica conterà tutti i punti dal marzo 2019, il che significa che in quel giorno nessuno avrà meno punti di quanti ne abbia ora.

Novak Djokovic, leader della classifica ATP e presidente del Consiglio dei giocatori, assicura che la decisione sulla nuova classifica è passata al vaglio dei tennisti. “Le nuove classifiche sono state discusse e approvate dal Consiglio dei giocatori e la nostra priorità è stata quella di non danneggiare i tennisti che non sono disposti a rischiare di gareggiare e viaggiare nel 2020. Molti non giocheranno nemmeno fino alla fine dell’anno e questo sistema li protegge perché non perderanno punti. D’altra parte, i giocatori che scelgono di giocare hanno la possibilità di guadagnare dei punti, quindi è una buona situazione per tutti”.

Con questo nuovo sistema, alcuni ritengono che Rafael Nadal tragga vantaggio dal fatto che non potrà perdere i suoi punti agli US Open e Roland Garros anche se non confermerà o difenderà il titolo.

Djokovic evita di vederla così. “Non voglio parlare di chi ne trae maggior beneficio. Ci sono sempre persone che si sentono danneggiate, ma insisto sul fatto che questa è stata una decisione di tutti. Molti diranno che non è giusto, perché i tennisti che non hanno punti da perdere potranno giocare più sciolti, ma è così che ora stanno le cose…”.