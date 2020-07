Roger Federer ritornerà ad allenarsi a breve per essere pronto nel 2021

Roger Federer, che sta per festeggiare il suo 39° compleanno, sa già che non gareggerà fino alla fine del 2020, dopo aver subito due operazioni al ginocchio. La stagione è persa, ma c’è molto lavoro da fare per lo svizzero, che vuole tornare in grande forma l’anno prossimo.

“Roger si sta riprendendo bene, tutto sta andando come previsto dopo la seconda operazione. Finora non ha fatto niente di molto fisico o intenso, ma presto inizieremo un piano di allenamento fisico con Pierre Paganini [il suo preparatore atletico di lunga data]”, ha detto Severin Luthi alla stampa svizzera.

Federer è stato operato la prima volta a febbraio e una seconda a maggio, dopo che il primo intervento non è andato come previsto.