Perugia – ZzzQuil Tennis Tour: La finale femminile sarà tra Liudmila Samsonova e Stefania Rubini (con le dichiarazioni delle finaliste)

Saranno Liudmila Samsonova e Stefania Rubini a contendersi il titolo femminile del torneo di Perugia, seconda tappa dello ZzzQuil Tennis Tour. In semifinale la russa ha battuto con un doppio 6-4 Lucia Bronzetti, mentre la numero 307 WTA ha eliminato Nuria Brancaccio con un netto 6-1 6-3.

Samsonova: “La finale sarà un match di sassate” – Match delicato quello vinto da Samsonova (testa di serie numero 1), che dalla parte opposta della rete aveva una compagna di allenamento al Piccari&Knapp Tennis Team: “Complicatissimo affrontare Lucia. Siamo amiche, ci conosciamo da una vita, sapevo che non sarebbe stato affatto semplice”. Poi le aspettative sulla finale: “Sarà un match di sassate. Stefania tira veramente forte, io dovrò farlo di più”.

Rubini: “Importante tenere alto il livello del mio tennis” – Rubini che contro Brancaccio ha dato seguito alle performance convincenti degli ultimi giorni: “Dopo le ultime buone prestazioni, era importante tenere alto il livello del mio tennis. Sono entrata in campo tesa ma determinata, ci tenevo a far bene. Sono contenta. La finale? Ogni volta che gioco un torneo l’obiettivo è vincere: sono soddisfatta dei progressi tra Todi e Perugia, voglio continuare così”.

Grafas: “Orgogliosi della dimensione internazionale dell’evento” – Ad assistere agli incontri Luigi Grafas, presidente del Tennis Club Perugia, che ha espresso tutta la sua soddisfazione per la riuscita della manifestazione: “Questo torneo ha sostituito il Challenger che avremmo dovuto ospitare, ma il livello di giocatori e giocatrici è stato forse superiore. Vedere sui nostri campi atleti come Lorenzo Sonego e Pablo Andujar è stata un’enorme soddisfazione, e sono molto contento anche del percorso dei due giovani perugini Francesco Passaro e Matilde Paoletti, che hanno vissuto un’esperienza utilissima per la loro crescita. Non avevamo assolutamente dubbi sulle capacità organizzative di MEF Tennis Events, che assieme alla copertura televisiva di Sky Sport e allo streaming di SuperTennis TV ha dato dimensione internazionale all’evento. E poi dal punto di vista della sicurezza tutto è andato per il meglio”.

Semifinali femminili

Stefania Rubini b. Nuria Brancaccio 6-1 6-3

Liudmila Samsonova b. Lucia Bronzetti 6-4 6-4