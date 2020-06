Il tennista tunisino Majed Kilani squalificato per 7 anni

Majed Kilani, numero 804 nella classifica mondiale di singolare e 528 in doppio, è stato squalificato oggi per sette anni per corruzione da parte della Tennis Integrity Unit (TIU) e dovrà pagare anche una multa di settemila dollari.

Secondo la TIU, Kilani “ha cospirato con un terzo per manipolare il risultato delle partite di un torneo future in Egitto nell’agosto 2016”.

Majed non ha collaborato alle indagini e questo ha aggravato la sua situazione. Le sanzioni sono iniziate il 25 giugno e gli è stato vietato di partecipare a qualsiasi torneo fino a dopo aver festeggiato i 30 anni.