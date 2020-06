Srdjan Djokovic incolpa Grigor Dimitrov: “È stato Grigor Dimitrov a trasmettere il virus” ed arriva la risposta del manager di Dimitrov

Srdjan Djokovic, il padre del numero uno al mondo Novak, ha trovato il colpevole: è a causa di Grigor Dimitrov se suo figlio ha contratto il coronavirus. Il 29enne bulgaro è stato il primo dei partecipanti all’Adria Tour ad aver annunciato la positività al COVID-19. Qualche giorno dopo altri tennisti lo hanno seguito a ruota e pure il padrone di casa Novak Djokovic è risultato positivo.

“È stato Grigor Dimitrov a trasmettere il virus – ha commentato in un’intervista a Rtl Serbia Srdjan Djokovic – si è ammalato e ora ha causato gravi danni al nostro paese e alla nostra famiglia, avrebbe dovuto essere testato nel suo paese di origine”.

Il manager di Dimitrov Georgi Stoimenov replica: “A proposito di quanto dichiarato da Srdjian Djokovic alla televisione croata voglio dirvi questo: Grigor è andato a Belgrado dopo tre mesi di completo isolamento. Nessuno a Belgrado o a Zadar si è mai offerto o gli ha imposto di fare il tampone per il coronavirus. Gli organizzatori sono responsabili per lo svolgimento in sicurezza del torneo e della creazione di direttive da seguire. Grigor ha rispettato tutte le regole imposte dagli organizzatori del torneo e tutte le leggi quando ha passato i confini tra Bulgaria, Serbia e Croazia“.