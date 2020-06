Rafa Nadal e Heliocare insieme per la campagna: “Giocati la pelle solo per cio’ che conta, mai sotto al sole” (Video)

Il tennista e campione spagnolo Rafa Nadal è il volto della campagna lanciata da Cantabria Labs e Heliocare, volta a sensibilizzare la prevenzione ai danni causati dall’esposizione solare e promuovere una corretta fotoprotezione. “Giocati la pelle solo per ciò che conta, mai sotto il sole” è il claim scelto per spiegare, attraverso l’esperienza sul campo del 12 volte campione di Francia, l’importanza delle giuste abitudini da adottare al sole per contribuire a combattere gli oltre 78.000 casi all’anno di cancro alla pelle, soprattutto perché l’intensità del sole è in costante aumento (+ 2,3% nell’ultimo decennio).

Heliocare da anni accentua l’attenzione sull’importanza di una corretta e sana fotoprotezione non solo per via topica, proponendo referenze adatte a ogni tipo di esigenza della pelle e che garantiscono una protezione ad ampio spettro (dai raggi UVA, UVB, Visibili e Infrarossi), ma anche con il supporto di integratori alimentari*, da utilizzare sempre in combinazione ai fotoprotettori topici.

Alla base di tutti i prodotti Heliocare, brand spagnolo specializzato in fotoprotezione, c’è la tecnologia Fernblock®+, un attivo brevettato di origine naturale utilizzato per proteggere la pelle dagli effetti dannosi dell’esposizione al sole, perchè aumenta la capacità della cute di resistere alle scottature, le previene e riduce gli effetti dell’invecchiamento.

“Non posso trascurare la mia pelle. Credo in Heliocare perché è una linea di fotoprotezione molto avanzata, sia per le sue creme sia per gli integratori alimentari Heliocare*, da utilizzare sempre in associazione con i fotoprettori topici. Penso sia un enorme passo in avanti per una persona come me che suda molto e passa così tanto tempo al sole” ha detto il 19 volte campione del Grande Slam.

Diversi tipi di contenuti saranno pubblicati nei prossimi mesi sui social network, in cui Rafa Nadal spiegherà l’importanza di una buona protezione solare. Inoltre, sottolinerà la necessità di visitare il proprio dermatologo e consultare il farmacista, figure fondamentali per un’efficace prevenzione del cancro alla pelle.

Con questa campagna Heliocare e Rafa Nadal dimostrano una visione condivisa della vita. Il campione spagnolo riconosce di “giocarsi la pelle” in tutto ciò che fa: “Cerco di dare il massimo in qualsiasi cosa faccia. Giocarmi la pelle è un modo di essere, è un modo di interpretare la vita. Per me è quello che da valore alle cose”. Questi valori sono ampiamente in linea con quelli di Cantabria Labs, che con la sua presenza in oltre 80 paesi in tutto il mondo, è diventata l’azienda di riferimento nella prescrizione dermatologica in Europa (leader in Spagna, Italia e Portogallo).