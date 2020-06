Open Court: Caro Novak, buona guarigione …e rifletti (di Marco Mazzoni)

Caro Novak, stavolta non ci siamo.

La positività al Covid-19 del miglior tennista al mondo è una notizia sconvolgente a livello globale. È come se il virus l’avesse beccato LeBron James, Messi, Hamilton o via dicendo. Il migliore. Un fatto che da un lato servirà come severissimo ammonimento a tutti, soprattutto per coloro che hanno già mentalmente messo nel cassetto la pandemia e hanno ricominciato a vivere come se niente fosse accaduto, mettendo così a rischio gli enormi sacrifici della maggior parte della gente. Occhio: il Covid-19 è una brutta bestia. C’è, non è affatto scappato via, indebolito o chissà cosa. Nel coacervo impazzito di medici-esperti-virologi-epidemiologi-ricercatori, in cui un “povero cristo” come il sottoscritto fa enorme fatica ad orientarsi nonostante la ricerca avida informazioni di qualità (…meditate…), questa mazzata arrivata oggi vale più di mille altre interviste, informazioni, pubblicazioni. Il “bastardo” è vivo e vegeto. Gli sforzi di contenimento l’hanno messo all’angolo, ma può tornare e far danni. Incalcolabili. Quindi, amici appassionati, occhio. Responsabilità, non abbassare la guardia, cerchiamo di cooperare per il bene individuale e comune. Dobbiamo tornare a vivere, ma vivere responsabilmente, per il bene nostro e di chi si sta intorno.

Dall’altro lato, la notizia che il migliore di uno sport sia risultato positivo al Covid-19 provoca per forza di cose un terremoto nello sport stesso. Da pochi giorni è finalmente uscito un calendario, c’è voglia di ripartire. Ma… questo ora cosa comporta?

Forse l’esempio sciagurato dell’Adria tour, di quel pubblico stipato sugli spalti e degli eventi collaterali con centinaia di ragazzini, bagni di folla e serate “brave”, sarà utilissimo a tutto il nostro mondo come decalogo di quello che NON si dovrà fare.

Giocare a tennis è sicuro. Se ci si comporta bene, rispettando le norme intorno e fuori dal campo, il tennis può ripartire, e sottolineo deve ripartire. Ma con norme stringenti, con enorme responsabilità, con sacrifici di tutti. Quel mondo bellissimo e dorato, sempre a cinque stelle per i migliori, resterà solo nei loro ricordi, per un po’ di tempo. Non è colpa di nessuno. Bisogna accettarlo e tirare avanti per non distruggere un complicatissimo meccanismo sportivo ed economico che ha creato benessere e lavoro, aspettando tempi migliori. Tirare avanti in modo responsabile.

Responsabilità. Questa è forse la parola chiave, la prima che mi viene in mente pensando alla breaking news di oggi, la positività di Novak Djokovic. Non me ne vogliano i tantissimi e appassionati supporter del serbo, campione s-t-r-a-o-r-d-i-n-a-r-i-o in campo e fuori; uomo mai banale, dotato di un’intelligenza superiore alla media, uno che ci mette la faccia e non ha mai paura di dire cose anche scomode. Stavolta mi duole affermare che avendo osservato il suo comportamento nel corso della pandemia, non è tanto la positività in sé l’aspetto più grave. Sono mesi che Djokovic si sta comportando (a parole, non vivo a casa sua…) fin troppo sopra le righe. In una situazione globale così complessa, il modo più corretto di porsi credo sia quello di lanciare messaggi positivi, di spingere le persone a comportamenti responsabili, ascoltare la scienza e le esperienze di chi affronta la pandemia in prima linea ed aiuta le persone a vincere contro il virus. Sventolare posizioni “estremiste” anti-vaccini in questa fase storica, dando enorme visibilità a persone di dubbia autorevolezza su temi tanto difficili anche per i n.1 della ricerca e medicina, sono errori clamorosi, sono palle break subite e sbagliate. Forse le peggiori dell’intera carriera.

Tutti coloro che amano il tennis oggi sono affranti e augurano di cuore prontissima guarigione a Novak, di spazzare via quel “bastardo” e tornare in campo ad agosto ad incantare il pubblico. Da n.1. Ma non si può non sottolineare che in questo 2020 così particolare un profilo più “basso”, meno ostentato e più cauto, sarebbe stato certamente più utile rispetto a quel che il serbo ha tenuto dall’inizio dell’emergenza. Oltretutto è corretto sottolineare che Djokovic non è solo il n.1 del suo sport, ma è anche il rappresentante più influente dei giocatori nell’ATP. Come lui stesso ha dichiarato, l’Adria Tour è stato concepito e organizzato a fin di bene, rimettere in pista i giocatori e fare beneficenza. Purtroppo è stato gestito in modo caotico e contraddittorio, non tanto in campo quanto fuori. Lì di sicuro le colpe non sono (solo) di Djokovic in persona, ma del contesto in cui tutto è sorto; tuttavia il “peso” di Novak in quel contesto è enorme, si poteva fare di più. Si potevano evitare certi comportamenti. Visto che lui non ha mai paura di metterci la faccia, poteva motivare la gente intorno a lui a non sbagliare, a non prodursi in comportamenti a rischio. Nelle settimane del lockdown globale in Europa, più volte ha fatto dirette video in cui invitava tutti “ad una vita sana e consapevole”. Purtroppo i suoi comportamenti durante quell’evento non lo sono stati. Sarebbe forse il caso che il mondo del tennis si interrogasse sull’opportunità che sia ancora Djokovic a condurre i suoi colleghi in seno all’ATP, come già alcuni colleghi hanno rivendicato senza mezzi termini.

Caro Novak, guarisci presto, e torna a giocare il tuo miglior tennis, inseguendo record storici. Ma rifletti sulle tue ultime settimane. E insieme a te, l’intero mondo del tennis, non farsi trovare impreparato il giorno in cui, finalmente, si tornerà a giocare.

Marco Mazzoni