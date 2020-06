Djokovic annuncerà oggi il risultato del suo test Covid-19

Novak Djokovic, il numero uno al mondo, è stato sottoposto ieri al test per il coronavirus, così come tutta la sua famiglia, dopo aver rifiutato di farlo sul suolo croato domenica, affermando di non avere sintomi.

Il 33enne serbo, che ha organizzato l’Adria Tour nei Balcani, ha dichiarato attraverso il suo team di comunicazione che rivelerà i risultati dei test solo questo martedì durante il corso della giornata.

Nole ha scelto di non emettere alcuna reazione ufficiale al caos generato intorno alla sua competizione, e dovrebbe inviare qualche messaggio dopo che il risultato del test sarà noto.