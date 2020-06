Campionati Italiani Assoluti: le misure di sicurezza al Tc Todi

Ai Campionati Italiani Assoluti comincia il tabellone principale maschile e l’organizzazione di MEF Tennis Events e della Federazione Italiana Tennis continua a lavorare rispettando le seguenti normative.

Le disposizioni – Nel rispetto del divieto di assembramento previsto dall’art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e nel rispetto del protocollo emanato dalla Federazione Italiana Tennis, ci porremo la priorità di garantire la sicurezza di personale, atleti e pubblico.

I Campionati Italiani Assoluti accolgono un numero contingentato di spettatori nella misura di un massimo di 109 persone per ciascuna sessione (mattutina o pomeridiana) del torneo in corso presso il Tennis Club Todi 1971. Di seguito le misure di sicurezza:

1. È consentito l’accesso ad atleti, staff e spettatori con obbligo di indossare la mascherina nei locali chiusi e sulle tribune.

2. È consentito l’accesso esclusivamente a soggetti con temperatura corporea inferiore a 37.5 gradi.

3. Sono presenti gel igienizzanti all’ingresso del sito e in tutte le aree di transito.

4. La prenotazione del biglietto viene effettuata tramite un sistema di prenotazione online per evitare assembramenti e file in loco.

5. Ciascun acquirente può acquistare un massimo di 4 biglietti indicando obbligatoriamente il nome e cognome di chi occuperà ciascuno di essi.

6. I posti sono numerati e posizionati ad un metro di distanza ciascuno.

7. Il pubblico transita in percorsi prestabiliti di entrata e di uscita.

8. Ciascuno spettatore occupa il posto assegnato, distante 1,10 metri dagli altri posti occupati, e lo lascia a sessione terminata, transitando immediatamente verso l’uscita.

9. Dopo ogni sessione il personale addetto provvede alla sanificazione delle tribune attraverso vaporizzatori ed igienizzanti certificati.

10. Personale di sicurezza, protezione civile e personale medico sono presenti per tutta la durata della manifestazione per gestire i flussi di ingresso e di uscita di atleti, tecnici e spettatori.

11. Prima e dopo ogni match tutti gli arredi in campo vengono sanificati. Prima e durante il match l’arbitro dà tutte le istruzioni ai giocatori tenendosi a distanza di sicurezza, anche quando scende dalla sedia per controllare il segno. I membri dello staff dei campi mantengono 2 metri di distanza. Le sedie dei giocatori sono posizionate su lati opposti del campo.

12. Gli spettatori, i giocatori e lo staff di campo sono invitati a non toccare le recinzioni.

13. Il ristorante e il bar hanno i tavoli posizionati a distanza prestabilita, con obbligo di indossare la mascherina fino al momento in cui ci si siede a tavola.

Sicurezza dei giocatori:

Per tutti i giocatori delle qualificazioni è consentito l’accesso di un accompagnatore. Per tutti quelli del main draw due accompagnatori. Viene consegnato a tutti i giocatori un kit di sicurezza che contiene asciugamani personali, mascherine e buste in plastica per sigillare la biancheria sporca. In tutti i locali e le vie di transito, igienizzate costantemente con vaporizzatore certificato, sono presenti gel igienizzanti. Le auto di servizio sono sanificate con spray disinfettante dopo ogni utilizzo.