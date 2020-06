Andrey Rublev è negativo al COVID-19: il russo lo conferma con un post su Twitter

Andrey Rublev è stato tra i principali protagonisti dell’ultima tappa dell’Adria Tour: il tennista russo, attuale numero 14 del ranking ATP in singolare, ha infatti partecipato all’evento d’esibizione di Zara, tenutosi nel weekend, e non terminato a causa della positività di Grigor Dimitrov al COVID-19.

Il ventiduenne moscovita, che avrebbe dovuto disputare ieri la finale contro Novak Djokovic, si è inevitabilmente sottoposto al tampone dopo aver avuto contatti ravvicinati con il bulgaro: stando a quando affermato dallo stesso giocatore su Twitter, sarebbe risultato negativo al Coronavirus.

Hi everyone!

I wanted to tell you that I am fine and healthy. I tested negative for Covid-19.

I hope that our lives will soon return to normal. And we can handle it together🖤

— Andrey Rublev (@AndreyRublev97) June 22, 2020