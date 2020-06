Ultimate Tennis Showdown 2020: I risultati della quarta giornata. In campo anche il nostro Matteo Berrettini. Al momento l’azzurro è al quinto posto

Questo il programma della quarta giornata del torneo di esibizione Ultimate Tennis Showdown 2020 che inizierà alle ore 16.

Ultimate Tennis Showdown 2020 (France) – 21 Giugno – Cemento

TODAY, 16:00 – Popyrin – Moutet 0-2 1.71 2.07



TODAY, 17:15 – Paire – Berrettini 0-0 2.26 1.60



TODAY, 18:30 – Brown – Gasquet 0-1 3.11 1.35



TODAY, 21:00 – Lopez – Goffin 1-4 2.29 1.59



TODAY, 22:15 – Thiem – Tsitsipas 4-3 2.18 1.66



La classifica dopo 3° Giornate

🚨 STANDINGS UPDATE 🚨

After testing out the match format last weekend and discussing with the players, we decided to get rid of the quarterfinal playoffs.

Through #UTShowdown Day 3, Tsitsipas, Lopez, Gasquet and Paire are virtually qualified for the semifinals. pic.twitter.com/r78KulvyMy

— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) June 21, 2020