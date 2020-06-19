Austrian Pro Series, National Tennis Tour Slovacchia e Battle of Bradenton 2020: LIVE i risultati di oggi. Live dettagliato

Belinda Bencic nella foto
Questi i risultati con il dettaglio di alcune esibizioni in giro per il mondo.
Austrian Pro Series
TODAY, 10:10 – Neumayer – Hampel 0-0 2.43 1.51
Austrian Pro Series Men Singles
Neumayer L.
6
2
Hampel L.
7
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Neumayer L.
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Hampel L.
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Neumayer L.
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Neumayer L.
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Neumayer L.
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Neumayer L.
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-15
15-15
15-30
15-40
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-15
15-15
15-30
15-40
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-15
15-15
15-30
15-40
TODAY, 12:15 – Melzer – Erler 0-0 1.36 2.99
Austrian Pro Series Men Singles
Melzer J.
6
6
3
Erler A.
7
3
6
Servizio
Svolgimento
Set 3
Erler A.
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Erler A.
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Melzer J.
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Melzer J.
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Erler A.
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Melzer J.
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Melzer J.
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Erler A.
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Melzer J.
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Melzer J.
15-0
15-15
30-15
40-15
0-15
15-15
15-30
15-40
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-15
15-15
30-15
40-15
0-15
15-15
30-15
40-15
0-15
0-30
0-40
15-0
30-0
40-0
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-15
0-30
0-40
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-15
0-30
0-40
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
30-0
40-0
40-15
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
Erler A.
1-0
2-0
3-0
3-1
3-2
4-2
4-3
5-3
5-4
6-4
6-5
6-6
7-6
7-7
8-7
6-6 → 6-7
Melzer J.
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Erler A.
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Erler A.
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Melzer J.
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Erler A.
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Melzer J.
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
National Tennis Tour Slovakia – Maschile e Femminile
TODAY, 12:00 SF Klein (5) – Gombos (2) 0-0 3.18 1.31
National Tennis Tour Slovakia
Klein L.
3
6
6
Gombos N.
6
4
4
Servizio
Svolgimento
Set 3
Klein L.
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Gombos N.
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Gombos N.
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Gombos N.
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Gombos N.
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Gombos N.
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Gombos N.
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Klein L.
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Klein L.
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Gombos N.
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Klein L.
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Klein L.
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Gombos N.
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Gombos N.
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Klein L.
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Gombos N.
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Klein L.
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
TODAY, 13:30 SF Martin (1) – Molcan (6) 0-2 1.60 2.22
National Tennis Tour Slovakia
Martin A.
Molcan A.
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
TODAY, 14:00 SF Kuzmova (3) – Blinkova (2) 1-0 1.75 2.00
National Tennis Tour Slovakia, Women
Kuzmova V.
Blinkova A.
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
TODAY, 15:30 SF Bencic (1) – Schmiedlova (4) 2-1 1.17 4.51
National Tennis Tour Slovakia, Women
Bencic B.
Schmiedlova A.
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Battle of Bradenton 2020
TODAY, 14:45 – Korda – Andreev 0-0 1.82 1.90
Bradenton Tennis Series
Korda S.
Andreev A.
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
TODAY, 17:20 – Polansky – Shang 0-0 1.18 4.30
Bradenton Tennis Series
Polansky P.
Shang J.
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Bradenton Tennis Series
Geller A.
Lorenzi P.
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Bradenton Tennis Series
Mmoh M.
Kirkov V.
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
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