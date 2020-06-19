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Austrian Pro Series, National Tennis Tour Slovacchia e Battle of Bradenton 2020: LIVE i risultati di oggi. Live dettagliato

19/06/2020 11:47 Nessun commento
Belinda Bencic nella foto
Belinda Bencic nella foto

Questi i risultati con il dettaglio di alcune esibizioni in giro per il mondo.

AUT Austrian Pro Series
TODAY, 10:10 – Neumayer – Hampel 0-0 2.43 1.51

Austrian Pro Series Men Singles
Neumayer L.
6
2
Hampel L.
7
6
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TODAY, 12:15 – Melzer – Erler 0-0 1.36 2.99

Austrian Pro Series Men Singles
Melzer J.
6
6
3
Erler A.
7
3
6
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SVK National Tennis Tour Slovakia – Maschile e Femminile
TODAY, 12:00 SF Klein (5) – Gombos (2) 0-0 3.18 1.31

National Tennis Tour Slovakia
Klein L.
3
6
6
Gombos N.
6
4
4
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TODAY, 13:30 SF Martin (1) – Molcan (6) 0-2 1.60 2.22

National Tennis Tour Slovakia
Martin A.
Molcan A.
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TODAY, 14:00 SF Kuzmova (3) – Blinkova (2) 1-0 1.75 2.00

National Tennis Tour Slovakia, Women
Kuzmova V.
Blinkova A.
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TODAY, 15:30 SF Bencic (1) – Schmiedlova (4) 2-1 1.17 4.51

National Tennis Tour Slovakia, Women
Bencic B.
Schmiedlova A.
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USA Battle of Bradenton 2020
TODAY, 14:45 – Korda – Andreev 0-0 1.82 1.90

Bradenton Tennis Series
Korda S.
Andreev A.
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TODAY, 17:20 – Polansky – Shang 0-0 1.18 4.30

Bradenton Tennis Series
Polansky P.
Shang J.
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Bradenton Tennis Series
Geller A.
Lorenzi P.
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Bradenton Tennis Series
Mmoh M.
Kirkov V.
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