Ecco il protocollo per gli Us Open e Cincinnati: Tutto quello che c’è da sapere. Ogni tennista potrà portare ben tre persone. Gli Hotel passano da uno a due

Pubblicato il protocollo per lo svolgimento degli US Open e Cincinnati.

In sintesi per il torneo di Cincinnati MD da 56 e quali da 48 a partire dal 20 agosto, US Open solo MD da 128 dal 31.

Alcune delle misure inizialmente annunciate, come i voli charter o la limitazione di un accompagnatore per giocatore, sono state abbandonate, almeno per ora.

Degno di nota è anche il cambiamento delle date del torneo di Cincinnati, che si gioca a New York con esattamente le stesse regole degli US Open, ma è stato posticipato dal 17 al 20 agosto, terminando tre giorni prima dell’inizio dello slam americano.

MISURE STRAORDINARIE PER CINCINNATI E Us OPEN

Protocollo

– US Open:

Tabellone principale: 128 giocatori (120 diretti + 8 wild card)

Doppio: 32 doppie (invece di 64)

Qualificazioni, doppio misto e junior annullate

– Cincinnati:

Tabellone principale: 56 giocatori

Qualificazioni: 48 giocatori

Doppio: 32 coppie

VIAGGIO

– Tutti i giocatori viaggeranno da soli;

– Se i giocatori andrannoo a New York e il torneo verrà annullato, saranno rimborsati;

– Il governo federale ha assicurato all’USTA che nessun giocatore avrà problemi ad entrare nel paese;

– La prima prova del covid-19 dei giocatori sarà effettuata solo in hotel.

IL GIOCATORE ACCOMPAGNA

– Il torneo avrà due hotel ufficiali;

– Ogni giocatore avrà diritto a due camere d’albergo (doppia), in modo da poter essere accompagnato da altre tre persone;

– I costi della prima camera saranno pagati dall’USTA e quelli della seconda dal giocatore;

– I giocatori di tennis possono, tuttavia, scegliere di affittare una casa fuori Manhattan con un sistema simile a quello di Wimbledon;

– Il numero di accompagnatori che potrà essere con il giocatore nei campi del torneo e negli incontri non è ancora stato definito;