Dominic Thiem vince l’Adria Cup nella tappa di Belgrado (Video)

Dominic Thiem, numero tre della classifica mondiale e uno dei migliori giocatori su terra del mondo, ha vinto questa domenica la prima tappa dell’Adria Tour in quel di Belgrado, un circuito di tornei di beneficenza che si giocherà nei prossimi fine settimana in diversi paesi dei balcani.

Il 26enne austriaco, che nelle ultime settimane ha gareggiato in un torneo interno in Austria con i migliori giocatori del suo paese, ha battuto in finale il serbo Filip Krajinovic, 32° nella classifica ATP e in gran forma durante questo fine settimana, per 4-3(2), 2-4, 4-2, in una partita in cui ha tirato fuori il meglio del suo tennis nei momenti decisivi.

Thiem, che sembra che avrà delle settimane piene di tornei di esibizione fino al ritorno del tennis, in linea di massima dovrebbe ritornare nel mese di agosto, è stato straordinariamente vicino al suo miglior livello di gioco dopo tanti mesi senza competere, essendo l’unico giocatore che non ha perso nessuna partita durante il fine settimana (4-0).