La terza tappa dell’Adria Tour prevista in Montenegro 27-28 giugno è cancellata

Novak Djokovic ha annunciato oggi l’annullamento della tappa in Montenegro (27-28 giugno) del torneo di tennis “Adria Tour” a causa del persistente divieto per i cittadini serbi di entrare in quel paese per l’emergenza sanitaria. “Non possiamo attendere ancora”, ha spiegato Djokovic che ha al tempo stesso invitato a non politicizzare tale vicenda. Il persistere della chiusura della frontiera montenegrina ai serbi ha accentuato ulteriormente i già tesi rapporti tra Belgrado e Podgorica.

Mentre in Serbia si registra una ripresa dei contagi da coronavirus, il Montenegro da tempo ha proclamato la fine dell’epidemia non essendosi registrati più casi di infezione. Il torneo, ideato da Djokovic a scopi benefici e che si gioca a spalti pieni, ha preso il via oggi a Belgrado con il successo del numero uno al mondo all’esordio su Viktor Troicki e dove proseguirà domani. Prossima tappa sarà Zara, in Croazia, il 20 e 21 giugno e poi si passerà a Banja Luka, in Bosnia-Erzegovina il 3 e 4 luglio. All’evento prendono parte anche Dominic Thiem, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Filip Krajinovic, Dusan Lajovic, Damir Dzumhur.



