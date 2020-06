ATP: la stagione non si estenderà oltre le Finals ATP

Con il circuito sospeso da metà marzo a fine luglio, il tennis mondiale sta gradualmente cercando di costruire un calendario per ciò che manca alla stagione. I dubbi sono molti intorno al mese di agosto, ma una cosa è certa: la stagione non andrà oltre quanto previsto, con le Finals ATP e le Finali di Coppa Davis che chiuderanno la stagione.

Andrea Gaudenzi, presidente dell’ATP, ha assicurato ai giocatori che non ci saranno tornei a dicembre e che coglierà invece l’occasione per realizzare il maggior numero possibile di tornei ATP nelle date che nel frattempo si renderanno disponibili.

Non è inoltre possibile modificare la data delle Finals ATP di Londra, in quanto la O2 Arena, un locale polifunzionale, è stata affittata solo per quella settimana.