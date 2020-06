Nick Kyrgios rivela di aver battuto una volta Rafael Nadal dopo i postumi di una sbornia (Video)

Nick Kyrgios e Rafael Nadal hanno avuto degli incontri molto interessanti negli ultimi anni. Lo spagnolo guida gli scontri diretti per 5-3, ma è stata in una delle vittorie del 25enne australiano che si è verificata una situazione piuttosto bizzarra.

In una lettera aperta al suo amico comico Elliot Loney, citato dal quotidiano Il ‘Corriere Dello Sport’, Kyrgios rivela di aver giocato dopo una sbornia nei quarti di finale del torneo Masters 1000 di Cincinnati nel 2017, quando ha battuto l’iberico per 6-2 7-5 . “Ricordo che la sera prima di uscire facemmo un piano per affrontarlo. Avevo un piano di gioco molto chiaro per affrontare Rafa, dovevo servire bene e dominare sul mio lato destro. Ma ho capito subito che non potevo nemmeno muovermi a causa degli effetti dei postumi di una sbornia ”.

Tuttavia, l’australiano ha finito per vincere. “Ero incredulo. Sono riuscito a dominare uno dei migliori tennisti del mondo nonostante poche ore prima ero completamente ubriaco. È incredibile come sono stato in grado di farlo. Mi sono divertito tutta la notte e comunque ho vinto il giorno dopo la partita ”, ha ricordato l’attuale n.40 del mondo.