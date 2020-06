Valencia Tennis Challenge di Alicante: Sfida finale tra De Minaur e Bautista Agut (Video)

L’australiano (residente in Spagna) Alex De Minaur e lo spagnolo Roberto Bautista Agut hanno vinto di nuovo qieri nel primo torneo di tennis post-covid-19 in Spagna, il Valencia Tennis Challenge, un quadrangolare che si disputa in questi giorni ad Alicante.

De Minaur, numero 26 nella classifica ATP, ha ottenuto un’ottima vittoria contro lo spagnolo Pablo Carreño Busta (25 °), 7-5 e 6-4, mentre Bautista Agut (12 °) ha superato Pablo Andujar, numero 53 per 6-1 6-1.

Pertanto, l’incontro di questa domenica tra De Minaur e Bautista definirà il vincitore del torneo e il prossimo tra Andujar e Carreño deciderà il terzo e quarto posto.

ESIBIZIONE – UOMINI: Region of Valencia (Spagna), terra battuta

Andujar P. (Esp) – Bautista R. (Esp) 16 16

De Minaur A. (Aus) – Carreno-Busta P. (Esp) 75 64