Alle 15.30 su SuperTennis Schiavone vs. Stosur – Roland Garros 2010, perla dello “Schiavone Day”

Appuntamento da non perdere oggi alle 15.30 su SuperTennis: gli appassionati potranno rivivere la splendida finale di Roland Garros 2010, primo successo di Francesca Schiavone (e di una tennista italiana) in un torneo dello Slam.

Il canale tematico dedicato al tennis festaggia i 10 anni da quello che resta uno dei giorni più belli e più importanti nella storia del tennis italiano, con una programmazione dedicata alla nostra “leonessa”. Si parte alle 12, fino a tarda serata. Saranno riproposte alcune grandi vittorie della campionessa milanese, tra cui ovviamente le due finali Slam. Non mancherà qualche chicca, come l’intervista rilasciata proprio al canale della Fit dalla stessa Schiavone poche ore dopo la finale vinta contro la Stosur e ancora tante testimonianze di ex colleghe dell’ex numero 4 del mondo e opinionisti che hanno voluto ricordare quella giornata storica.

Ecco il palinsesto completo di venerdì 5 giugno:

12.00 – SCHIAVONE DAY – Schiavone c. Stephens (Wta Strasburgo 2012)

11.30 – SCHIAVONE DAY – Schiavone c. Muguruza (Wta Roma 2014)

14.15 – SCHIAVONE DAY – Schiavone c. Bertens (Wta Bogotà 2017)

15.30 – SCHIAVONE DAY – Schiavone c. Stosur (Roland Garros 2010 finale)

17.30 – SCHIAVONE DAY – Schiavone c. Na Li (Roland Garros 2011 finale)

19.15 – SCHIAVONE DAY – Schiavone c. Giorgi (Wta Instanbul 2015)

20.45 – SCHIAVONE DAY – Schiavone c. Hantuchova (Wta Roma 2011)