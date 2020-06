Novak Djokovic e la sua dieta vegetale: “La sto facendo da cinque anni. La verità è che sono cresciuto seguendo una dieta completamente opposta, dove ho mangiato carne tre volte al giorno. Sono cambiato e sono molto felice di averlo fatto ”

Novak Djokovic, numero uno della classifica mondiale, ha rivelato nel programma “Tennis United” alcuni dettagli sulla sua dieta.

“Mi piace svegliarmi e bere un bicchiere di acqua calda con limone e gocce d’argento, che è ottimo per disintossicarsi. Poi mi faccio un frullato verde con spinaci, verdure e spirulina. Mangio anche molta frutta a colazione ”, ha rivelato il serbo, che ha parlato anche con Garbiñe Muguruza, che ha partecipato al programma:“ Garbiñe, di solito non mangio queste cose [la spagnola stava cucinando una frittata]. Poi ancora con Djoko: “Non spenderesti molti soldi per il cibo con me, dato che di solito non mangio niente fino a metà giornata ”.

Djokovic ha confermato di seguire una dieta a base vegetale, da fonti vegetali come frutta, verdura, legumi, noci o soia. “La sto facendo da cinque anni. La verità è che sono cresciuto seguendo una dieta completamente opposta, dove ho mangiato carne tre volte al giorno. Sono cambiato e sono molto felice di averlo fatto ”, ha dichiarato Nole, che ammette che quando invita i suoi amici a un barbecue in casa, lui si prepara la sua insalata, delle patate o altre verdure.