Gilles Simon con il tennis senza pubblico: ” La realtà è diversa da ciò che accade con i “primi 4″ che giocano sistematicamente sui campi centrali (…) Al Roland Garros, la maggior parte delle volte, gli spalti sono lungi dall’essere pieni”

Il tennista francese Gilles Simon ha rilasciato un’intervista dove ha parlato dell’impatto della pandemia di coronavirus sul circuito ATP e dice cosa ne pensa di giocare con “poco pubblico” o senza.

“Sono un giocatore di tennis. Ho già avuto l’opportunità di giocare in grandi ambienti al Roland Garros in un campo centrale completamente pieno, ma ho anche giocato molti incontri nella mia vita con pochissimo pubblico sugli spalti. In entrambi i casi, sopravviverò. La realtà è diversa da ciò che accade con i “primi 4″ che giocano sistematicamente sui campi centrali (…) Al Roland Garros, la maggior parte delle volte, gli spalti sono lungi dall’essere pieni”.

Simon afferma inoltre che questa fase in cui il tennis è fermo dovrebbe essere utilizzata per migliorare alcuni aspetti di questo sport:

“Vorrei che, in questi mesi senza tennis, arrivassimo alla conclusione del problema, perché ci sono sette entità che regolano il tennis in questo momento: WTA, ATP, l’ITF e i quattro tornei del Grande Slam che tendono a stabilire alleanze temporanee. Tutti fanno quello che pensano sia meglio. L’ATP non rappresenta i giocatori… è falso che questa sia una realtà ”, ha sottolineato.