Frances Tiafoe vuole essere fonte di ispirazione per il suo pubblico

Il tennis è oggi uno degli sport più globali a tutti i livelli, ma Frances Tiafoe, 22 anni, ritiene che la sua storia e il suo esempio possano ispirare altri ragazzi di colore che vogliono giocare a tennis. In un momento in cui gli Stati Uniti stanno tornando a vivere in un terribile clima di tensione razziale, il figlio di immigrati della Sierra Leone – che negli anni ’90 è fuggito negli Stati Uniti a causa della guerra civile – avverte di ciò che rimane un problema.

“In nessun momento ho scelto di essere un giocatore di tennis. Mi piace dire che il tennis mi ha scelto. Ricordo quando andai a scuola con mio fratello e quando partimmo non vedevamo l’ora di tenere una racchetta e colpire delle palle. Sono stati momenti divertenti, abbiamo trascorso molto tempo insieme “, ha dichiarato durante il programma” Tennis United “.

Tiafoe, che ha una relazione speciale con i suoi fan, rivela il suo obiettivo principale per la sua carriera. “Voglio essere ricordato come quel bambino che ha avuto una relazione speciale con il suo pubblico. Voglio che i bambini di colore siano ispirati da me a giocare a tennis ”.