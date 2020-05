La proposta degli Us Open. Test da effettuare a tutti i tennisti che entrano nel paese, charter diretti a New York, e possibile riduzione dei set

Il tennis è stato interrotto da metà marzo a causa del coronavirus ed è sempre più improbabile che ricomincerà prima degli US Open, con le qualificazioni previste per il 24 agosto, ovvero tra meno di tre mesi. Con la situazione a New York ancora lontana dall’essere controllata, ci sono molti dubbi sulla possibilità che l’evento abbia luogo, ma la Federazione nordamericana (USTA) non è disposta a rinunciare e ha una serie di misure per far disputare l’avvenimento.

“Non abbiamo ancora preso alcuna decisione, ma abbiamo una serie di idee che matureranno nei prossimi giorni”, ha dichiarato Stacey Allaster, ex presidente della WTA e attuale direttore esecutivo della USTA, intervistato dall’AP. “Continuiamo con la missione e l’obiettivo di tenere il torneo nella solita data e luogo. C’è la possibilità di un’altra data e / o luogo, ma questa non è la nostra priorità. La decisione finale verrà presa tra metà e fine giugno ”.

Allaster è fiduciosa che sarà raggiunto un accordo. “Concorderemo tutti su tre principi fondamentali: difendere la sicurezza degli atleti, evitare la diffusione del virus e seguire le leggi e le raccomandazioni locali. L’obiettivo principale delle misure che prenderemo è quello di ridurre i rischi ”.

QUALI SONO LE MISURE?

– Format del torneo. “La possibilità di ridurre gli incontri degli uomini al meglio dei tre set non è stata ancora discussa. Se i giocatori dicono che ha senso in un momento come questo, lo prenderemo in considerazione. Nulla sarà deciso unilateralmente ”.

– Test per covid-19. “Prima di recarsi a New York, i giocatori dovranno fornire la prova di un test negativo. Non appena entreranno nel nostro paese, effettueranno controlli giornalieri della temperatura e altri test aggiuntivi ”.

– Charter. “Parigi, Vienna, Francoforte, Buenos Aires e Dubai sono le città da cui i giocatori potranno prendere voli diretti per l’aeroporto JF Kennedy, dopo di che verranno trasportati negli hotel del torneo (saranno sempre più vicini all’impianto della manifestazione). I voli charter si applicano anche al ritorno in Europa per i seguenti tornei (Roma, Madrid o Parigi). ”

– Team più piccolo. “Portare sei, sette o otto persone è qualcosa che non dovrebbe far parte dei piani dei giocatori. Il torneo offrirà ai giocatori un fisioterapista in modo che non debbano viaggiare con loro ”.

– Arbitri. “Gli incontri potrebbero avere un numero di giudici inferiore al solito, basandosi maggiormente sulla tecnologia per situazioni di dubbio”.

– Raccattapalle. “L’idea è che ci potranno ancora essere, ma solo adulti. Non ci saranno bambini”.