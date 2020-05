Daria Kasatkina spara a zero verso i calciatori: “sono arroganti, patetici e, inoltre, troppo ben pagati “

Daria Kasatkina, ex top 10, ha criticato fortemente i calciatori questo mercoledì, che considera essere, tra gli sportivi, quelli in condizioni migliori per far fronte a questa crisi mondiale causata dalla pandemia del nuovo coronavirus.

“Non mi piace il modo in cui i giocatori di calcio si comportano. Mi piace il calcio, guardare le partite e guardare lo sport, ma non i calciatori. Non mi identifico con nessuno di quelli che ho incontrato: sono arroganti, patetici e, inoltre, troppo ben pagati “, ha sparato la russa in dichiarazioni rilasciate a ” Sports.ru “.

Kasatkina, 23 anni, ha attraversato una stagione difficile del 2019 ed è scesa al 66 ° posto della classifica mondiale.