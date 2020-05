Torben Beltz, coach della Vekic, rifiuterà qualsiasi compenso fin quando il circuito non riprenderà

Torben Beltz, allenatore di Donna Vekic e uno dei coach più accreditati al mondo – è stato con lui che Angelique Kerber ha raggiunto la cima della classifica nel 2016 -, ha deciso di rifiutare qualsiasi compenso per mano di Donna Vekic fino a quando il circuito mondiale non riprenderà nuovamente.

Il tedesco e la croata sono rimasti nel proprio paese di origine in questo periodo di quarantena, quindi non hanno lavorato insieme e finchè non ci sarà una data per il ritorno in campo il coach tedesco non vorrà alcun compenso.

Vekic, 23 anni, è nella fase migliore della sua carriera e attualmente occupa la 24a posizione del ranking WTA.