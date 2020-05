Ed il torneo di esibizione rimase senza un vincitore (Video)

Esibizione non conclusa

In tempi di pandemia, i tornei di esibizione si stanno moltiplicando in tutto il mondo e questo fine settimana la Florida ne ha organizzato un altro, femminile, sponsorizzato dalla Universal Tennis Rating. Alison Riske, Danielle Collins, Ajla Tomljanovic e Amanda Anisimova hanno iniziato il torneo venerdì ma non sono riusciti a concluderlo questa domenica a causa della pioggia.

Riske, tra le prime 20 del mondo, era già in finale e l’altro posto per il titolo era tra la Collins e Tomljanovic quando sabato è arrivata la pioggia. La domenica il tempo era ancora peggiore, la pioggia non si è fermata e il resto del torneo è stato cancellato.

L’evento, con diretta televisiva, è stato disputato in un campo privato a West Palm Beach e senza spettatori presenti.