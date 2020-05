La Federazione americana vorrebbe far disputare gli Us Open a New York e nelle date originali. Una decisione verrà presa al massimo alla fine di giugno

La USTA (United States Tennis Association), ha parlato tramite il suo portavoce Chris Widmaier.

Dichiara il portavoce: “l’obiettivo della USTA è quello di mantenere gli US Open 2020 a New York nelle date programmate”,

“Siamo consapevoli del mare di speculazioni che stanno sorgendo riguando alla pianificazione degli US Open 2020 da parte della USTA.

Vorremo chiarire che stiamo esplorando ogni possibilità riguardo agli US Open, ma in questo momento l’eventuale spostamento dell’evento in un’altra location o ad un’altra data non è il primo argomento di discussione”.

“A monte di tutte le decisioni ci sarà la necessità di salvaguardare salute e sicurezza di tutti coloro che saranno coinvolti, in qualsiasi estensione, nel torneo”

La decisione finale sarà presa al massimo alla fine di giugno.