Alex De Minaur chiede al governo spagnolo di poter ritornare su un campo da tennis

Alex De Minaur, 21 anni che vive e si è formato in Spagna fin da quando era molto giovane, ha vissuto la sua intera quarantena di due mesi ad Alicante, dove ha trascorso tutta la sua infanzia. L’attuale numero 26 della classifica ATP era in Indian Wells quando il circuito fu sospeso e andò direttamente in Spagna, dove due mesi dopo ancora non può allenarsi.

In Spagna, la Fase 2 si sta svolgendo in più fasi e ad Alicante non è ancora possibile giocare a tennis, contrariamente a quanto accade in altri luoghi. L’australiano ha chiesto quindi al governo un aiuto con l’obiettivo di essere autorizzato per poter tornare di nuovo in campo.

De Minaur è uno dei tanti tennisti stranieri che sono in quarantena in Spagna. Novak Djokovic, Daria Kasatkina, Caroline Garcia e Andrey Rublev sono gli altri tennisti.