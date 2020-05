Ivo Karlovic e quello che ha capito nella sua quarantena

Il tennista croato Ivo Karlovic si è rivolto ai social media negli ultimi giorni per rendere conto di come è andata la sua fase di confinamento forzato.

L’ex top 15 ha rivelato, in modo divertente, ciò che ha scoperto di se stesso durante questa fase di quarantena quando anche il tennis è stato interrotto a causa del coronavirus.

“Quello che ho capito di me stesso in questa fase di isolamento: # 1 Sono una persona incredibilmente pigra! E voi? Cosa avete capito? ”, Ha detto Ivo.

È senza dubbio un modo molto carino per capire il proprio mondo in un momento in cui il confinamento sociale è la cosa più consigliabile da fare.