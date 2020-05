Pro Match Series: L’esibizione con 4 under 23 in mezzo al nulla (Video)

Con il circuito professionistico fermo fino al 13 luglio – almeno per ora – sono inevitabili le partite di esibizione.

Ieri a West Palm Beach, in Florida, è partito un nuovo torneo di esibizione con quattro giovani tennisti di buon livello che partecipano a un torneo organizzato dalla UTR.

La gara si svolge in un campo privato, nel mezzo al nulla ed anche le mucche hanno fatto visita al torneo.

L’esibizione ha un cast di lusso: Hubert Hurkacz (29 ° ATP), Reilly Opelka (39 °), Miomir Kecmanovic ( 47) e Tommy Paul (57), tutti giovani giocatori under 23. Matteo Berrettini, numero otto al mondo e che come gli altri quattro sta trascorrendo il suo “isolamento” in Florida, ha rinunciato negli ultimi giorni a causa di un infortunio.

Questa esperienza ha portato naturalmente alcune novità: il sistema di punteggio è diverso (al meglio dei tre set e si arriva a 4, con tiebreak sul 3-3 e senza vantaggi), c’è solo un cameraman in campo – il resto è controllato da lontano e c’è persino un drone – non ci sono giudici di linea o raccattapalle (in campo c’è solo il Giudice di Sedia) e c’è il divieto di stringersi la mano a fine partita. Hurkacz, vincitore del primo incontro, ha salutato scherzosamente il pubblico inesistente!

“È bello essere di nuovo in competizione. È stato divertente giocare con un altro giocatore dopo due mesi di assenza ”, ha confessato il 23enne polacco, che ha anche parlato della rara situazione di non avere il pubblico sugli spalti “Credo che ci siano molte persone che stanno guardando l’avvenimento da casa e spero si divertano. È molto difficile giocare senza pubblico, ma ho cercato di concentrarmi sulle mie cose in campo, sul mio gioco. Ho cercato di immaginare che si stessero godendo la partita a casa. “