Si svela il torneo in Austria. Tabellone Maschile e Femminile. Ci sarà anche Dominic Thiem. Montepremi di 150 mila euro

Dominic Thiem, numero tre nella classifica ATP, sarà il personaggio principale i un torneo nazionale che si disputerà in Austria e che inizierà il prossimo 25 maggio.

Si giocherà in tre fasi e avrà non solo un tabellone maschile ma anche uno femminile, guidato dal ritorno dell’ex top 20 WTA Tamira Paszek, dopo diversi anni di assenza.

Il torneo, sponsorizzato da Generali, avrà uno tabellone di 16 uomini e 8 donne e distribuirà un montepremi totale di 151.750 euro in premi in denaro. La competizione durerà tre settimane ed è stata organizzata dal padre di Thiem, Wolfgang, in collaborazione con il direttore del torneo di Kitzbühel, Alexander Antonitsch, e Jürgen Melzer.

L’organizzazione del torneo garantisce l’adozione di tutte le misure di sicurezza sanitarie e il rispetto delle linee guida dell’International Tennis Federation (ITF). Pertanto, il torneo non avrà la presenza di un pubblico, di raccattapalle o di giudici di linea. I tennisti dovranno gestire loro stessi i propri asciugamani, bottiglie e altri oggetti. In campo ci sarà solo il Giudice di Sedia e un cameraman che trasmetterà l’incontro.

Tutte le partite di Dominic Thiem sono già state acquistate per lo streaming da ServusTV, un sistema di streaming. Ci sarà anche la trasmissione via “TennisNet” e Facebook nel territorio austriaco. Gli organizzatori garantiscono che stanno anche negoziando la trasmissione internazionale dell’evento.