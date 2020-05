Kirsten Flipkens e l’aneddoto su Rafael Nadal: “Da giovani siamo stati fidanzati”

La tennista Kirsten Flipkens, attuale numero 77 del ranking WTA in singolare, è stata ospite nel programma “De Container-Cup” su VIER, uno dei canali di punta della televisione belga.

Tra i tanti spunti interessanti dati dalla giocatrice nata a Geel, vi è anche un aneddoto riguardante Rafael Nadal: entrambi sono nati nel 1986 e si sono conosciuti da giovanissimi in alcuni tornei del circuito giovanile, ma non solo. All’età di quattordici anni, infatti, tra i due c’è stata una breve storia d’amore: “Siamo cresciuti insieme, spesso giocavamo gli stessi eventi giovanili e siamo anche stati fidanzati. Lui non conosceva l’inglese dunque è sempre stato molto difficile comunicare, ci siamo limitati a qualche camminata mano nella mano e a diversi baci“.