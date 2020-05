Sondaggio LiveTennis – La miglior tennista italiana: via al 2° turno. C’è Giorgi-Pigato, si vota fino a sabato sera

Cominciano gli incontri di secondo turno del torneo femminile che permetterà di conoscere la miglior tennista italiana secondo i lettori di LiveTennis. Esordio per la numero uno azzurra Camila Giorgi, opposta alla giovane classe 2003 Lisa Pigato.

Le votazioni saranno aperte fino alle ore 20 di sabato 9 maggio 2020, non saranno conteggiati i voti espressi nei commenti.

SECONDO TURNO

(1) Camila GIORGI vs Lisa PIGATO

(WC) Matilde PAOLETTI vs (14) Lucrezia STEFANINI

(8) Martina CAREGARO vs Melania DELAI

Federica BILARDO vs (9) Stefania RUBINI

(3) Giulia GATTO-MONTICONE vs Claudia GIOVINE

Nuria BRANCACCIO vs (16) Camilla SCALA

(12) Lucia BRONZETTI vs Anastasia GRYMALSKA

Martina SPIGARELLI vs (7) Martina DI GIUSEPPE

(4) Martina TREVISAN vs Verena MELISS

Dalila SPITERI vs (10) Jessica PIERI

(11) Bianca TURATI vs Federica ROSSI

Marion VIERTLER vs (6) Sara ERRANI

(5) Elisabetta COCCIARETTO vs Tatiana PIERI

Corinna DENTONI vs (13) Cristiana FERRANDO

(15) Deborah CHIESA vs Camilla ROSATELLO

Giorgia MARCHETTI vs (2) Jasmine PAOLINI

TABELLONE FEMMINILE – PRIMO TURNO

(1) Camila GIORGI vs BYE

Lisa PIGATO vs Anna TURATI 162-87 (65.1%-34.9%)

(WC) Matilde PAOLETTI vs (WC) Sara ZIODATO 144-100 (59%-41%)

BYE vs (14) Lucrezia STEFANINI

(8) Martina CAREGARO vs BYE

Melania DELAI vs Federica DI SARRA 196-76 (72.1%-27.9%)

Federica BILARDO vs Gaia SANESI 118-115 (50.6%-49.4%)

BYE vs (9) Stefania RUBINI

(3) Giulia GATTO-MONTICONE vs BYE

Claudia GIOVINE vs (WC) Sofia ROCCHETTI 196-49 (80%-20%)

Nuria BRANCACCIO vs (WC) Alessandra SIMONE 151-62 (70.9%-29.1%)

BYE vs (16) Camilla SCALA

(12) Lucia BRONZETTI vs BYE

Anastasia GRYMALSKA vs Angelica MORATELLI 155-71 (68.6%-31.4%)

Federica ARCIDIACONO vs Martina SPIGARELLI 68-141 (32.5%-67.5%)

BYE vs (7) Martina DI GIUSEPPE

(4) Martina TREVISAN vs BYE

Verena MELISS vs Giulia CRESCENZI 193-54 (78.1%-21.9%)

(WC) Federica SACCO vs Dalila SPITERI 114-132 (46.3%-53.7%)

BYE vs (10) Jessica PIERI

(11) Bianca TURATI vs BYE

Federica ROSSI vs Angelica RAGGI 164-54 (75.2%-24.8%)

Nicole FOSSA HUERGO vs Marion VIERTLER 46-169 (21,4%-78.6%)

BYE vs (6) Sara ERRANI

(5) Elisabetta COCCIARETTO vs BYE

Tatiana PIERI vs Federica PRATI 213-36 (85.5%-14.5%)

Corinna DENTONI vs Aurora ZANTEDESCHI 185-65 (74%-26%)

BYE vs (13) Cristiana FERRANDO

(15) Deborah CHIESA vs BYE

Camilla ROSATELLO vs Martina COLMEGNA 179-68 (72.5%-27.5%)

Giorgia MARCHETTI vs Sara GAMBOGI 169-48 (77.9%-22.1%)

BYE vs (2) Jasmine PAOLINI