Stefano Galvani nuovo responsabile dell’area tecnica della Federazione Sammarinese Tennis

Stefano Galvani da oggi è il nuovo CT e responsabile del settore agonistico della Federazione Sammarinese Tennis. Il professionista di origini padovane, ma sammarinese d’adozione, è stato scelto dalla Federazione in questa fondamentale fase di ripartenza.

“In un momento in cui, anche a causa degli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19, occorre azzerare tutto e ridisegnare il futuro – spiga il presidente federale Christian Forcellini – siamo fermamente convinti che occorra fare squadra e puntare sulle risorse interne che San Marino può offrire. Stefano, oltre ad avere rappresentato con onore il nostro Paese in tante edizioni dei Giochi dei Piccoli Stati, conquistando tante medaglie, da anni vive a San Marino e conosce la nostra realtà, oltre ad essere molto stimato nel circondario. Siamo certi che saprà dare una nuova impronta a tutto il settore agonistico”.

Galvani, che in passato è stato n. 99 al mondo del ranking Atp, sarà dunque il nuovo responsabile della Scuola Federale, coadiuvato da uno staff in via di definizione. Sarà selezionatore della Nazionale e seguirà tutti gli agonisti, compreso Marco De Rossi che sotto la guida del compagno di doppio nei Giochi dei Piccoli Stati è pronto a tornare ad allenarsi sin da ora a San Marino.

Per Galvani, in procinto di prendere la cittadinanza sammarinese, si prospetta anche la possibilità di poter giocare in Coppa Davis per i colori di San Marino.