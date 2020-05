Infortunio alla caviglia per Matteo Berrettini: l’azzurro rinuncia all’esibizione di West Palm Beach

A causa di un infortunio alla caviglia, Matteo Berrettini non potrà prendere parte alle UTR Pro Match Series, torneo d’esibizione in programma in Florida (a West Palm Beach) dall’8 al 10 maggio. Il tennista italiano, che trovandosi negli Stati Uniti non ha mai interrotto gli allenamenti in questo periodo di stop forzato del circuito professionistico a causa dell’emergenza Coronavirus, sarà sostituito dal polacco Hubert Hurkacz.

Gli altri tre giocatori al via saranno Reilly Opelka, Tommy Paul e Tennys Sandgren. Dal 22 al 24 maggio, inoltre, si terrà una tappa femminile con Ajla Tomljanovic, Danielle Collins, Amanda Anisimova ed Alison Riske.