Taylor Fritz si è allenato in quarantena ed ha vinto il torneo a Mario Tennis Aces

Taylor Fritz, numero 24 Della classifica mondiale, si è rivelato un vero asso nei videogiochi e ha vinto questa domenica lo “Stay at home Slam”, la prova che IMG Tennis ha organizzato e che vedeva la presenza di otto tennisti professionisti e diverse star della moda, della musica e della rete come Serena Williams, Venus Williams, Naomi Osaka, Maria Sharapova, Gigi Haddid o Hailey Bieber.

Fritz, 22 anni, ha trascorso gran parte della sua quarantena a trasmettere giochi dal vivo sul suo account “Twitch” e l’allenamento è stato premiato: il giovane californiano e l’influencer Addison Rae hanno sconfitto in finale il giapponese Kei Nishikori e DJ Steve Aoki 6-4, in una competizione giocata con il gioco “Mario Tennis Aces” su Switch. In precedenza Fritz e Rae avevano già sconfitto Venus Williams / DeAndre Hopkins e Madison Keys / Seal.

Fritz e Rae hanno vinto un milione di dollari, che hanno donato a un’ente benefico e sostegno dei bambini in difficoltà.