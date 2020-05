Sondaggio LiveTennis – Il miglior tennista italiano: si conclude il 1° turno. Scontro Cobolli-Vavassori, si vota fino alle 15 di giovedì

Si concludono gli incontri di primo turno relativi al tabellone maschile: le votazioni per gli ultimi otto match saranno aperte fino alle ore 15 di giovedì 7 maggio. Qualora dovesse risultare una situazione di parità in una sfida, verrà effettuato uno spareggio. Non saranno conteggiati i voti espressi nei commenti.

Dal pomeriggio di giovedì cominceranno le sfide del secondo turno.

PRIMO TURNO ELIMINATORIO – TORNEO MASCHILE:

Fabrizio ORNAGO vs Francesco FORTI

Julian OCLEPPO vs Stefano NAPOLITANO

Gian Marco MORONI vs Filippo BALDI

(WC) Luca NARDI vs Andrea ARNABOLDI

Riccardo BALZERANI vs (WC) Matteo DONATI

(WC) Flavio COBOLLI vs Andrea VAVASSORI

Lorenzo MUSETTI vs Alessandro BEGA

Simone BOLELLI vs Raul BRANCACCIO