Stefanos Tsitsipas non perde nemmeno un game nel torneo viruale di Madrid: “È incredibile, mi sento come se fossi Rafa Nadal sul rosso”

Stefanos Tsitsipas è stato uno dei giocatori più in forma questo lunedì, nel primo giorno del torneo virtuale organizzato dal Mutua Madrid Open. Il greco non solo ha vinto i suoi due incontri, ma non ha perso nemmeno un game, né contro Kei Nishikori, né contro Fabio Fognini.

Alla fine dei due incontri, Tsitsipas ha dichiarato: “È incredibile, mi sento come se fossi Rafa Nadal sul rosso. Non ho perso un solo game ”, ha scherzato l’ellenico, che ha spiegato il suo buon rapporto con i giochi di tennis. “Non aveva mai giocato prima a questo gioco, ma da piccolo quando avevo 8-9 anni, giocavo molto a” Top Spin “, ed era un bellissimo videogame ed ero molto forte in quel gioco ”, ha dichiarato Stefanos.

Tsitsipas è stato uno dei quattro tennisti che hanno conquistato due vittorie in due partite giocate in questo primo giorno: gli altri sono stati Diego Schwartzman (sconfitti John Isner e David Ferrer), Sorana Cirstea (battuta Elina Svitolina e Johanna Konta) e Caroline Wozniacki (ha superato Kristina Mladenovic e Bianca Andreescu).