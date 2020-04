La divertente entrata di Belinda Bencic per il torneo Madrid Open Virtual (Video)

Divertente siparietto di Belinda Bencic al debutto nel torneo virtuale di Madrid. La svizzera infatti postato su Instagram la sua entrata in campo (in realtà in salotto di casa) proprio come si dovesse preparare ad un vero match, anche se al posto della racchetta ha poi utilizzato una manopola. Per la cronaca Belinda ha vinto il suo match d’esordio virtuale per 3-1 contro la spagnola Carla Suarez Navarro.