Dal 04 Maggio riparte anche il tennis in Italia (ma solo per i professionisti?)

Dal 4 maggio potranno riprendere gli allenamenti degli atleti professionisti o di interesse nazionale che praticano sport individuali, quindi anche il tennis, nei centri e circoli sportivi, ma nel rispetto del distanziamento previsto dalle normative sanitarie contro la pandemia da coronavirus. Invece per gli sport di squadra bisognerà attendere il 18 maggio.

Del nuovo Dcpm ha parlato anche il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, intervenuto a “Che tempo che fa” su Raidue sul tema della ripresa degli allenamenti per lo sport disposta dal governo. “Prima si parte con gli sport individuali e l’attività motoria, per quelli di squadra come il calcio bisognerà aspettare. Vogliamo ripartire in sicurezza, puntiamo a una ripresa graduale e con tutti i protocolli rispettati. Per sport individuali intendiamo il tennis, il nuoto, l’atletica, ecc.”