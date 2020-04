Nicolas Jarry e la svolta dopo l’incontro con Roger Federer

Nicolas Jarry, numero 89 della classifica mondiale e attualmente sospeso fino a metà novembre dopo essere risultato positivo ad un controllo antidoping, ha raccontato questo fine settimana su Instagram una conversazione che ha avuto con Roger Federer e che si è rivelata essere importante, una sorta di svolta della sua carriera.

“E’ accaduto al Roland Garros e dopo l’allenamento ero nella Sala dei Giocatori quando Roger Federer mi è passato davanti e mi ha detto alcune parole sulla mia finale di Ginevra, in cui avevo perso giorni prima contro Zverev dopo aver mancato match point. ‘Partita dura l’altro giorno. Ma calma, perché hai giocato molto bene. Continua a lavorare sodo ed i titoli arriveranno’ “Aveva visto la partita e aveva deciso di dirmi qualche parola. Ciò ha significato molto per me “, ha confessato Jarry, che alla fine avrebbe vinto il suo primo titolo alcune settimane dopo nell’ATP 250 a Bastad, in Svezia.