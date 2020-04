Hubert Hurkacz ed il percorso ad ostacoli (Video)

Hubert Hurkacz, numero 29 nella classifica mondiale ed uno dei tennisti più in forma nei primi mesi della stagione, ha rivelato questo sabato che sta passando la sua quarantena in un resort a Saddlebrook, dove Alexander Zverev ha trascorso gli ultimi mesi. Ci sono palestre, campi da tennis e condizioni per mantenersi in buona forma.

“Ci sono buone condizioni. Ho una palestra e ci sono tutte le condizioni per tenermi in forma. Sto aspettando di competere di nuovo e di ritornare a giocare”.

Il numero uno polacco è stato anche molto attivo sui social media come si evince da questo video.