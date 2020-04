Video del Giorno: Cori Gauff imita Nick Kyrgios “Non odiarmi”

La giovane americana Cori Gauff ha realizzato un video su Tik Tok per fare un’imitazione, fedele al carismatico, spontaneo e (molto) talentuoso Nick Kyrgios.

Cori ha realizzato un video in cui ritrae la reazione di Nick Kyrgios quando le cose non vanno molto bene in campo: “(La reazione) di Nick Kyrgios quando dice all’arbitro che ha accidentalmente gettato la bottiglia”.

Cori Gauff ha concluso: “Kyrgios, per favore, non odiarmi”.