Completato il “cast” del torneo Madrid Open Virtual

L’organizzazione del Mutua Madrid Open ha reso noto oggi gli ultimi quattro giocatori per il Madrid Open Virtual che inizierà lunedì prossimo.

Stamane si è scoperto che Stefanos Tsitsipas, Denis Shapovalov, Caroline Wozniacki e Donna Vekic chiuderanno il “cast” del torneo virtuale.

Resta ora solo di godersi l’evento e vedere chi vincerà, ma una cosa è certa: la cosa più importante sarà l’aspetto solidale che mira a creare fondi per i giocatori professionisti in difficoltà per colpa della pandemia di coronavirus.