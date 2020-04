Coronavirus: cancellato il Challenger di Tiburon previsto per fine settembre

Gli organizzatori del Challenger di Tiburon, conosciuto anche come First Republic Tiburon Challenger, hanno annunciato l’annullamento della manifestazione prevista originariamente dal 28 settembre al 4 ottobre 2020. A causa dell’emergenza Coronavirus, il torneo statunitense non si potrà disputare: “La difficile decisione è stata presa per salvaguardare la salute dei giocatori, tifosi, staff e volontari. Stiamo già pianificando l’edizione del 2021, non vediamo l’ora di riportare il tennis professionistico sui campi di Tiburon“, si legge nella nota.

A vincere il torneo nel 2019 fu lo statunitense Tommy Paul che, davanti ad una splendida cornice di pubblico, si impose sull’australiano Thanasi Kokkinakis.