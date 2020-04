Marat Safin e la sua teoria sul coronavirus

Marat Safin, ex numero uno al mondo, ha una complessa teoria per spiegare i tempi difficili che stiamo vivendo. Secondo l’opinione del russo, la nuova pandemia di coronavirus è apparsa in modo che le nostre vite potessero essere più controllate.

“Nel 2015, Bill Gates ha affermato che presto avremmo avuto un’enorme pandemia e che il nostro prossimo problema globale non sarebbe stata una guerra, ma un virus. Considero Gates un uomo molto intelligente e non credo che abbia alcun potere divinatorio. Lo sapeva già ”, ha dichiarato Marat durante un Instagram LIVE direttamente sul sito web” Sports.ru “.

Il russo ha anche parlato dell’implementazione di chip che controllano i movimenti delle persone. “Tutto è destinato per le persone da vaccinare con dei microchip. Penso che ci siano in questo momento persone più potenti dei leader mondiali e presto saremo tutti controllati e tutti sapranno dove saremo in ogni momento della giornata”.

Di recente, lo zio di Rafael Nadal, Toni, ha affermato che Bill Gates ha comunicato a Federer e Nadal durante il loro incontro di esibizione in Sudafrica che la pandemia si sarebbe globalizzata nelle settimane successive.