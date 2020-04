Nubi sul torneo di Amburgo. Michael Stich vorrebbe farlo disputare in autunno

L’ATP 500 di Amburgo, uno dei primi tornei previsti per la data post-sospensione del circuito mondiale (13 luglio), non potrà essere disputato con il pubblico, almeno nei giorni in cui è stato programmato. Il governo tedesco ha annunciato mercoledì che tutti i grandi eventi con la presenza del pubblico sono vietati fino alla fine di agosto, quindi l’unico modo per disputare il torneo nella data originale sarebbe a porte chiuse.

L’organizzazione dell’evento, guidato dall’ex top 10 Michael Stich, sta cercando di riprogrammare l’evento per settembre, il mese in cui il Roland Garros è ora programmato, anche perché non ritiene fattibile partecipare all’evento senza spettatori.

Si ricorda che il presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi ha in programma di lanciare una serie di tornei su terra a settembre e ottobre, dopo gli US Open, nel caso in cui il Major statunitense riesca a disputarsi nelle date previste.

Il georgiano Nikoloz Basilashvili è stato il vincitore delle ultime due edizioni del torneo tedesco.